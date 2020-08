Sacchi: “Per Sarri impossibile cambiare la Juve, Agnelli non ha avuto pazienza” (Di domenica 9 agosto 2020) Arrigo Sacchi ha commentato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l’attuale situazione della Juventus. “È stato esonerato Sarri: aveva accettato una ‘mission impossible’. Sperava nella pazienza e collaborazione del club, ma i dirigenti Juventini come sempre hanno creduto in valori diversi. Il motto della casa è: conta soltanto vincere. Così si trascurano fattori come il merito, la bellezza, le emozioni, lo spettacolo, l’armonia, la cultura e l’evoluzione” ha scritto Sacchi. “Maurizio Sarri ha ereditato un team saturo e logorato da otto scudetti di fila e con l’età sempre più avanzata” ha proseguito, “un gruppo con molti individualisti poco disposti a correre e lottare per i ... Leggi su sportface

