Rapina in Via de'Servi: due arresti (Di domenica 9 agosto 2020) Ieri notte Rapina lungo Via de'Servi. Un cittadino marocchino è stata bloccato da un connazionale e un tunisino, di 33 e 41 anni, che lo hanno percosso più volte per farsi consegnare il cellulare. La ... Leggi su firenzetoday

Lella2021 : RT @magicaGrmente22: Solo la collaborazione tra chi è per la legalità, e la denuncia di ciò che è inaccettabile, permetterà a tutti di vive… - magicaGrmente22 : Solo la collaborazione tra chi è per la legalità, e la denuncia di ciò che è inaccettabile, permetterà a tutti di v… - telecitynews24 : ??GENOVA: RAPINA IL FATTORINO DI UNA PIZZERIA, ARRESTATO DALLA POLIZIA?? La rapina era avvenuta ad aprile.?? #cronaca… - tonymultimedia1 : @ImolaOggi Come minimo verrà accusato perché non aveva la via di fuga antincendio, e rapina! Infine! Manderanno a processo Salvini!!!! - genovatoday : Certosa, armato di pistola tenta di rapinare sala slot -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina Via Rapina in Via de'Servi: due arresti FirenzeToday Rapinata di notte in via Notari: le scuse della comunità senegalese

Una lettera inviata dal presidente della Comunità senegalese Ndiouck Mbaye per scusarsi per l'episodio di violenza che ha visto protagonisti tre cittadini senegalesi che hanno rapinato di notte una do ...

Pompei - Finti carabinieri rapinano un villa, portati via contanti e gioielli

Si sono finti carabinieri ed hanno rapinato una famiglia tenendoli in ostaggio per diverse ora. E’ accaduto questa notte a Pompei, all’interno di una villa situata nella zona Spinelli. La banda, forma ...

Una lettera inviata dal presidente della Comunità senegalese Ndiouck Mbaye per scusarsi per l'episodio di violenza che ha visto protagonisti tre cittadini senegalesi che hanno rapinato di notte una do ...Si sono finti carabinieri ed hanno rapinato una famiglia tenendoli in ostaggio per diverse ora. E’ accaduto questa notte a Pompei, all’interno di una villa situata nella zona Spinelli. La banda, forma ...