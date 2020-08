Pirlo sarà il più giovane allenatore della Juve in Serie A degli ultimi 21 anni (Di domenica 9 agosto 2020) 41 anni e 123 giorni, Andrea Pirlo sarà l’allenatore più giovane a guidare la Juventus in Serie A degli ultimi 21 anni. Precisamente dal 1999, quando a guidare i bianconeri in un incontro del massimo campionato fu Carlo Ancelotti, che all’epoca aveva 39 anni e 249 giorni. La statistica è di Opta Paolo. 41 anni, 123 giorni – All’inizio della prossima stagione di Serie A, il 19/09/2020, Andrea #Pirlo diventerà l’allenatore più giovane a guidare la #Juventus in un incontro nel massimo campionato a partire da Carlo Ancelotti, nel ... Leggi su ilnapolista

