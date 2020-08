Pirlo, a settembre l’esame per il patentino Uefa Pro (Di domenica 9 agosto 2020) Pirlo patentino allenatore – Andrea Pirlo non ha alcuna presenza da allenatore in carriera, eppure può regolarmente sedersi sulla panchina della Juventus. Il regolamento consente, infatti, questo salto: per allenare in Serie A (e in Serie B) è sufficiente essere iscritto al corso Uefa Pro. In questo momento Pirlo è, infatti, tra gli allievi del … L'articolo Pirlo, a settembre l’esame per il patentino Uefa Pro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

