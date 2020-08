"Mi scusi, posso sedermi qui?" Poi il gesto choc dello straniero (Di domenica 9 agosto 2020) Francesca Galici Arrestato straniero di 28 anni colpevole di aver violentato una donna di 67 anni a bordo di un treno regionale in pieno giorno: ha tentato la fuga ma è stato fermato dai Carabinieri La percezione di sicurezza in Italia non è elevata e lo dimostrano i numerosi casi di cronaca quotidiani. Tra gli ultimi c'è una violenza sessuale perpetrata ai danni di una donna di 67 anni a bordo di un treno sulla linea Roma-Avezzano nella giornata di venerdì 7 agosto, in pieno giorno, da parte di un cittadino straniero di 28 anni. L'uomo, dopo aver chiesto se poteva prendere posto vicino a lei ha viaggiato insieme alla donna per un tratto. Tra loro c'era la cordialità normale che spesso si instaura con gli altri passeggeri del proprio vagone. I due hano chiacchierato normalmente e così l'uomo è ... Leggi su ilgiornale

La percezione di sicurezza in Italia non è elevata e lo dimostrano i numerosi casi di cronaca quotidiani. Tra gli ultimi c'è una violenza sessuale perpetrata ai danni di una donna di 67 anni a bordo d ...

