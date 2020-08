Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Pordenone (Di domenica 9 agosto 2020) Si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone la gara d’andata della semifinale Playoff di Serie B. I canarini, allenati da Nesta, si schierano con il tandem offensivo Novakovich e Dionisi. Gli ospiti rispondono con Gavazzi alle spalle di Bocalon e Candellone. La vincente sfiderà Chievo o Spezia (andata disputata ieri, 2-0 per i clivensi). Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Novakovich, Dionisi. All.: Nesta Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Voiacco, Camporese, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Gavazzi; Bocalon, Candellone. All.: Tesser. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Pordenone alfredopedulla.com Aumento dei contagi in Sicilia, l'infettivologo: "Il rischio viene da fuori ma attenzione ai casi sul lavoro"

Il dottor Tullio Prestileo, medico dell’Unità Operativa di Malattie infettive dell’Ospedale Civico Benfratelli di Palermo e presidente regionale di Anlaids - l’Associazione nazionale per la lotta all’ ...

Contagi in aumento, 463 in un giorno. Due le vittime, minimo storico dal 21 febbraio

Salgono nuovamente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 463 nuovi casi, a fronte dei 347 di ieri, che fanno salire il ...

