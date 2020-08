Le cinque donne: chi erano le vittime di Jack lo Squartatore. La loro storia in un libro avvincente e originale (Di domenica 9 agosto 2020) Da una parte c’è lui, Jack lo Squartatore, un serial killer che è diventato un mito. Dall’altra ci sono loro, le vittime. Le donne, vagabonde, alcolizzate, prostitute occasionali, che l’assassino ha orrendamente deturpato. Su quelle vite finite tra i vicoli maleodoranti di Whitechapel, il malfamato quartiere londinese dove Jack lo Squartatore agiva, una storica americana, Hallie Rubenhold, ha deciso di alzare il velo. Ha voluto scavare nelle loro scarne biografie, ricostruirne l’infanzia, la vita travagliata, tra uomini violenti e parenti indifferenti, in una Inghilterra vittoriana che colpiva con un marchio di infamia le donne sole e senza un tetto. Il risultato è un libro a ... Leggi su secoloditalia

