L'albero del razzismo (Di domenica 9 agosto 2020) Un tragico fatto di cronaca, una poesia diventata canzone, una storia di musica e persecuzioni. Tutto ha inizio il 7 agosto 1930. Il luogo è Marion, una cittadina nell'Indiana, uno stato americano in cui la schiavitù era stata abolita per legge già nel 1820, ma in cui il razzismo non era stato cancellato. Quella notte d'estate di 90 anni fa due giovani neri di diciannove anni, Thomas Shipp e Abram Smith, vennero linciati nel centro cittadino.

