Daydreamer – Le Ali del sogno è in pausa estiva, ecco quando tornerà (Di lunedì 10 agosto 2020) Daydreamer – Le Ali del sogno è in pausa per la settimana di ferragosto. ecco quando tornerà in onda su Canale 5. In onda ormai da più di due mesi, Daydreamer – Le Ali del sogno, oggi, lunedì 10 agosto, non è in onda e la risposta è semplice. La serie turca infatti andrà in pausa estiva, ma tranquilli non si tratta di una pausa lunga. Daydreamer starà in pausa solo nella settimana che va dal 10 agosto al 16 agosto, quella di ferragosto in pratica. Lla serie turca con l’idolo delle italiane Can Yaman è diventato un appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5, ma tornerà presto in onda. Questo ... Leggi su dituttounpop

