Conte “Sui verbali del Cts nulla da nascondere” (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Noi contrari alla pubblicazione dei verbali del Cts? Quando c’è un processo decisionale così delicato io rivendico che rimangano riservati, ciò non significa secretati. A distanza di tempo è giusto che vengano divulgati. Sono il primo che consentirà la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere”. Così il Premier Giuseppe Conte intervistato da Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica (Brindisi) ospite de “La Piazza”. “Zone rosse Nembro e Alzano? Sono stato sentito come persona informata sui fatti, non posso riferire ciò che ho detto ai magistrati, ma su alcuni giornali leggo che ho detto il falso ai PM: è una sonora sciocchezza” ha continuato il Premier che sulla possibilità di stituire una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LegaSalvini : #SALVINI SUI VERBALI CTS: «CONTE HA SQUESTRATO MEZZA ITALIA, PORTIAMOLO IN TRIBUNALE» - massimogara : Solito metodo del governo #Casalino 1: fare una cosa che si “vende bene” sui media (rimborso 90%...) con mille pale… - LegaSalvini : I 'BUCHI' DI CONTE SUI VERBALI. ORA IL PREMIER TREMA DAVVERO - CorriereCitta : Conte “Sui verbali del Cts nulla da nascondere” - AnnaBassanini : RT @LucioMalan: #INPS #furbetti #FuoriINomi Ma i nomi di chi ha scritto una legge così assurda che consente a chi ha 5mila euro di stipendi… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Sui Sardegna, il governo dice no: «La legge Solinas è incostituzionale Il Manifesto