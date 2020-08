Beautiful: e Brooke diventò una bambola gonfiabile! (Di domenica 9 agosto 2020) In seguito all’emergenza coronavirus molte cose sono cambiate e anche Beautiful ha visto la comparsa dei manichini. Il post di Brooke Logan Come annunciato dal capo autore Bradley Bell, per la realizzazione di Beautiful si è deciso di ricorrere all’uso dei manichini al fine di rispettare il distanziamento sociale. La stessa Katherine Kelly Lang, nota … L'articolo Beautiful: e Brooke diventò una bambola gonfiabile! proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Brooke interrogano Flo! - infoitcultura : Brooke bambola gonfiabile: Beautiful e le misure anti-Covid - DeboraParigi : RT @Novella_2000: Brooke e Ridge recitano con dei manichini per il covid-19 e il risultato è esilarante (VIDEO) - berta95italy : Beautiful, spoiler Usa: Brooke vuole farla pagare a Flo e Zoe per lo scambio delle culle - SaCe86 : #Brooke bambola gonfiabile: #BoldAndBeautiful e le misure anti-Covid. #TwittamiBeautiful -