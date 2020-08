As: per Messi solo una forte contusione, sarà in campo contro il Bayern (Di domenica 9 agosto 2020) Ieri Leo Messi ha rimediato un calcione da Koulibaly. Episodio che ha determinato il rigore fischiato contro il Napoli. As rassicura sulle condizioni dell’argentino: sarà completamente recuperato per la partita dei quarti di finale dei Campioni contro il Bayern Monaco in programma venerdì 14 agosto a Lisbona. Ieri la Pulce ha continuato a giocare, dopo una lunga pausa in cui il club blaugrana ha temuto il peggio. Oggi gli è stato riscontrato, scrive il quotidiano, “un forte livido sul lato interno della caviglia sinistra con un’area gonfia a causa del colpo ricevuto. I medici gli hanno somministrato degli antidolorifici dopo la partita per alleviare il dolore e questa mattina ha iniziato il trattamento di recupero a base di farmaci anti-infiammatori. In linea di ... Leggi su ilnapolista

