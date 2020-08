Aborto farmacologico, il Piemonte leghista non ci sta. Viale: «Dovrebbero informarsi: adottiamo il day hospital già da anni» (Di domenica 9 agosto 2020) «Il governo Conte sta rispettando oppure no il diritto alla scelta consapevole e alla salute delle donne, garantito dalla legge 194?». È questa la domanda che si sta ponendo in queste ore la Regione Piemonte, guidata dal leghista Alberto Cirio, e per cui chiederà la consulenza alla sua avvocatura. Il dubbio è stato sollevato dopo l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza sull’arrivo (dopo anni) delle nuove linee guida che regolano l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e senza obbligo di ricovero. A tal proposito, l’assessore agli Affari Legali Maurizio Marrone (FdI) ha deciso di chiedere il parere dell’avvocatura regionale prima che la sanità Piemontese ... Leggi su open.online

