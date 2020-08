A fuoco un centro cura Covid in India: almeno sette morti [FOTO] (Di domenica 9 agosto 2020) almeno sette pazienti sono morti oggi nell’incendio di un ospedale temporaneo per la cura dei malati da Covid nel sud-est dell’India, secondo quanto riferito da autorità locali alla Bbc. Le fiamme si sono sviluppate nel palazzo di Swarna a Vijayawada. Le fonti hanno detto che tutti i pazienti sopravvissuti sono stati trasferiti in un altro ospedale. Il primo ministro Indiano Narendra Modi si è detto “angosciato” per l’episodio, il secondo di questo genere in pochi giorni in un centro di cura per il Covid.L'articolo A fuoco un centro cura Covid in India: almeno ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : fuoco centro A fuoco un centro cura Covid in India: almeno sette morti [FOTO] Meteo Web Scontro tra due auto in centro a Viareggio, un ferito incastrato tra le lamiere

Incidente senza gravi conseguenze ma che ha creato grande preoccupazione (tante chiamate in Centrale 118 ) nel centro di Viareggio. Chiamata delle 5.30 per scontro tra due auto incrocio Via Leonardo D ...

Incendio in via del Foro Italico, fiamme e un'alta colonna di fumo nero

Nuovo incendio a Roma: le fiamme lungo via del Foro Italico Grosso incendio a Roma Nord nell'area adiacente a via del Foro Italico. I roghi non danno tregua alla Capitale, oggi l'alta colonna di fumo ...

