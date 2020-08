The Falcon and The Winter Soldier e Loki: ripartono riprese delle serie Disney+ (Di sabato 8 agosto 2020) Sono pronte a prendere il via ai Pinewood Studios di Atlanta le riprese di The Falcon and The Winter Soldier, Loki e Hawkeye, le nuove serie tv prossimamente in uscita su Disney+. Dopo cinque mesi di stop, i Marvel Studios sarebbero finalmente pronti a far ripartire la produzione di The Falcon and The Winter Soldier, Loki e Hawkeye (Occhio di Falco). L'emergenza sanitaria, esplosa a cavallo tra inverno e primavera, ha paralizzato l'universo cinematografico e seriale, costringendo numerosi film e show televisivi a rimandare tutto a data da destinarsi. Questo stravolgimento ha riguardato, ovviamente, anche i Marvel Studios che hanno dovuto quindi rimettere mano alla propria tabella di marcia, lasciando in ... Leggi su movieplayer

