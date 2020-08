Sparatoria a Catania, due morti (Di domenica 9 agosto 2020) e quattro feriti. Aperta un’indagine per ricostruire quanto accaduto. Catania – Sparatoria a Catania nella serata di sabato 8 agosto 2020. Per motivi ancora da accertare, nel quartiere di Librino c’è stato uno scontro a fuoco che ha portato alla morte di due persone e al ferimento di quattro individui. Secondo quanto riportato da La Sicilia, l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un regolamento di conti tra bande di spacciatori. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso con gli inquirenti che stanno effettuando i rilievi sul posto e presto potrebbero iniziare con i primi interrogatori. Il fuoco è stato aperto intorno alle 20 nel quartiere Librino. Molto probabilmente una lite sfociata in una Sparatoria con due persone che sono morte e altre quattro ... Leggi su newsmondo

