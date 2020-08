Sarri esonerato dalla Juve, nota ufficiale del club. Inzaghi e Zidane in pole position (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus. Poco prima delle 15.00 l'annuncio ufficiale del club. Fatale l'eliminazione dalla Champions contro il Lione di ieri sera. Durante... Leggi su ilmattino

DiMarzio : Esonerato #Sarri dalla @juventusfc, atteso il comunicato ufficiale @SkySport - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - romeoagresti : La #Juve ha deciso: esonerato Maurizio #Sarri @GoalItalia ?????? - Antony09426984 : @DiMarzio Sarebbe giusto dopo aver esonerato Sarri. È stato bocciato un progetto non un uomo. - CellaVinaria10 : @MischiGiordano Verissimo quello che scrivono molti tifosi. Sarri esonerato perchè è il prezzo minore che non la so… -

Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus in men che non si dica dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League. Il presidente Andrea Agnelli aveva fatto un po’ di scena ieri sera in tv, ...TORINO – La Juventus ha ufficializzato l’esonero di Maurizio Sarri, ma il tecnico toscano non sarebbe l’unico a rischiare. Stando a quanto riporta Sky Sport infatti anche la figura di Fabio Paratici, ...