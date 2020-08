Sardegna, una figuraccia che si poteva evitare (Di sabato 8 agosto 2020) La maggioranza sardo-leghista che governa la Sardegna ha confermato, nei mesi scorsi, la volontà di dare la spallata al Piano paesaggistico regionale del 2006. Questa volta, però, nessuna sorpresa: Solinas & C. lo avevano annunciato continuamente, in ogni fase della campagna elettorale. Colpisce tuttavia il modo scomposto e pressapochista: la fretta di arrivare all’obiettivo nella totale noncuranza delle precauzioni richieste a chi è chiamato ad approvare leggi: l’obbligo di osservare la gerarchia del quadro normativo, il solco delle regole stabilite … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

TgrSardegna : A #Mogoro da oggi la 59esima Fiera dell'Artigianato Artistico della #Sardegna . Una finestra sulla migliore produzi… - ItalianAirForce : #Oggi l’equipaggio 80° Centro Combat Search and Rescue #15Stormo, è decollato con un elicottero #HH212 per soccorre… - agostinomela : @stilgar_it Infatti è una cosa fatta alla buona. Si muoveva meglio il maresciallo Tatalo nelle lezioni di karate ne… - mony76 : @kunta61 @RosannaVaroli In compenso a Napoli lo usano abbondantemente. Noi qui in Sardegna siamo per il 'se avevo le ruote ero una carriola' - Efisio31251859 : @Lemaldobrie @DrGregHouse73 Esatto! In Sardegna eravamo a ZERO, da maggio!! Adesso invece una ventina di clandestin… -

A Mogoro 'finestre' sul mondo dell'Artigianato artistico

Ceramiche, tappetti, oggetti di arredamento, pelletteria ma anche agroalimentare: il meglio della produzione dell'Isola in mostra a Mogoro per 59esima edizione della Fiera dell'Artigianato Artistico d ...

