Ronaldo spaventa la Juventus: “E’ tempo di riflessioni” (Di sabato 8 agosto 2020) Il post di Cristiano Ronaldo su Instagram: “E’ tempo di riflessioni. I tifosi ci chiedono di più”. ROMA – Il post di Cristiano Ronaldo su Instagram spaventa la Juventus. “La stagione 2019-2020 è finita più tardi del solito, ma troppo presto per noi – scrive sui social il portoghese – è tempo di riflessioni, di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. Un club enorme come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo. Vincere la Serie A in un anno così difficile è qualcosa di cui siamo orgogliosi“. “Vogliamo tornare più forti di prima” Anche se la parte finale del post potrebbe ... Leggi su newsmondo

