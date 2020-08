Roma Castrovilli, i giallorossi preparano un’offerta per il calciatore viola (Di sabato 8 agosto 2020) Roma Castrovilli, i giallorossi preparano un’offerta per il calciatore viola: la Fiorentina chiede almeno 40 milioni di euro La nuova Roma di Dan Friedkin pensa già a Gaetano Castrovilli come primo obiettivo. Il centrocampista viola piace ai giallorossi, anche perché il nuovo presidente vuole presentarsi alla tifoseria con un investimento ambizioso. La Roma – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – sta preparando un’offerta alla Fiorentina per il giovane centrocampista, tentato dall’idea. La richiesta però al momento è elevata: servono almeno 40 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

