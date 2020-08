Ricerca: i bambini neri e ispanici hanno più probabilità di essere ricoverati per Covid (Di sabato 8 agosto 2020) Il virus non guarda in faccia nessuno. Però più si è poveri e più si è esposti. Ed è per questo che i numeri della pandemia riflettono le differenze etniche ed economiche: Negli Stati Uniti i bambini ... Leggi su globalist

Il virus non guarda in faccia nessuno. Però più si è poveri e più si è esposti. Ed è per questo che i numeri della pandemia riflettono le differenze etniche ed economiche: Negli Stati Uniti i bambini ...

