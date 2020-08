Pavia, finto pm truffa ignare vittime: donna derubata con l’inganno per 5mila euro (Di sabato 8 agosto 2020) Un cittadino di Pavia di 55 anni ha ricevuto una denuncia per truffa e sostituzione di persona dalla polizia. Giovedì scorso, secondo quanto scrive l’Adnkronos, una donna di 50 anni si è recata in Questura per denunciare un uomo sulla 60ina conosciuto poche settimane fa. La presunta vittima era disperata: l’uomo infatti le avrebbe sottratto con l’inganno circa 5mila euro, fingendosi un pm. La promessa di rimborsi statali per l’emergenza coronavirus La donna ha raccontato disperata ai poliziotti di aver incontrato un uomo sui 60 anni alla fermata dell’autobus, poche settimane fa. I due avrebbero iniziato a parlare e si sarebbero incontrati altre volte nei giorni successivi. Il presunto truffatore si sarebbe presentato ... Leggi su thesocialpost

