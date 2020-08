“Non ci separano”. Maxi-focolaio a Treviso, la testimonianza-choc degli immigrati (Di sabato 8 agosto 2020) “Non siamo tenuti separati”. Gli immigrati del centro di accoglienza di Treviso scaricano la responsabilità del Maxi-focolaio veneto su operatori e responsabili dell'ex caserma Serena di Casier: “Nessuno di loro è venuto a parlare con noi, sono loro che devono tenerci separati, nessuno di noi ha opposto un rifiuto”. La testimonianza raccolta in diretta su Rete 4 da Stasera Italia non fa altro che rafforzare la teoria di Luca Zaia, secondo cui queste strutture sono “non soltanto fuori dalla storia e dalla realtà, ma lo sono ancora di più da un punto di vista sanitario perché aggregazioni del genere non sono in linea con le norme anti-coronavirus”. E infatti al momento il centro di accoglienza di Treviso sono 244 i ... Leggi su liberoquotidiano

