Napoli, doppio agguato nella notte: due feriti, uno grave (I nomi) (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due persone sono state ferite, in circostanze diverse, a colpi d’arma da fuoco la scorsa notte a Napoli e San Giorgio a Cremano. L’episodio più grave è avvenuto nel comune vesuviano dove il 39enne Alessandro Esposito, noto agli archivi di polizia per reati di droga, è stato ferito da più colpi d’arma da fuoco mentre percorreva via Buozzi in scooter. Nonostante le ferite, l’uomo è riuscito a raggiungere l’abitazione del fratello che lo ha poi accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare dove è ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso da parte della polizia. L’altro ... Leggi su anteprima24

A Barcellona per tentare l'impresa e fare la storia. Il Napoli di Gattuso cerca la qualificazione alla Final Eight di Lisbona (in Portogallo) nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

