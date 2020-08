Monopattini: 43 sinistri in due mesi, il 41,8% a Milano e Roma (Di sabato 8 agosto 2020) I dati di giugno e luglio. Spesso persone ubriache alla guida del mezzo all'origine degli scontri Leggi su repubblica

Boom di incidenti in monopattino nel post lockdown: a giugno e luglio quelli con lesioni sono stati 43, uno dei quali mortale (il 12 giugno a Budrio, nel Bolognese). In altre 60 occasioni i sanitari s ...

Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale di Forlì - nei mese di giugno e luglio ha registrato «un vero e proprio boom ...

