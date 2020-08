Milano: 28enne aggredito durante una rissa in via Sammartini, in Stazione Centrale (Di sabato 8 agosto 2020) Un uomo di 28 anni è rimasto ferito al termine di un'aggressione in via Giovanni Battista Sammartini, in zona Stazione Centrale a Milano. L'episodio, come riferito dall'Azienda regionale emergenza ... Leggi su milanotoday

paolorm2012 : Milano: 28enne aggredito durante una rissa in via Sammartini, in Stazione Centrale - magicaGrmente22 : Milano, 28enne aggredito durante una rissa in via Sammartini, accanto alle Stazione Centrale -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 28enne Milano: 28enne aggredito durante una rissa in via Sammartini, in Stazione Centrale MilanoToday.it Drogata in discoteca e violentata a Milano, condannati a 5 anni due cugini del Casertano

Sono stati condannati a 5 anni di carcere, con rito abbreviato, i cugini Francesco Ferrara e Antonio Massaro, accusati di avere violentato una ragazza insieme a un 17enne dopo una serata nella discote ...

Milano, rissa in zona stazione Centrale: ferito un 28enne

Milano, 8 agosto 2020 - Ancora una rissa zona stazione Centrale a Milano. L'ultimo episodio nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto in via Sammartini. Un giovane di 28 anni è stato trasportato al ...

Sono stati condannati a 5 anni di carcere, con rito abbreviato, i cugini Francesco Ferrara e Antonio Massaro, accusati di avere violentato una ragazza insieme a un 17enne dopo una serata nella discote ...Milano, 8 agosto 2020 - Ancora una rissa zona stazione Centrale a Milano. L'ultimo episodio nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto in via Sammartini. Un giovane di 28 anni è stato trasportato al ...