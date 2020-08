Mancata zona rossa Nembro e Alzano Scambio accuse Gori-Gallera via twitter (Di sabato 8 agosto 2020) Sull’istituzione della zona rossa a Nembro ed Alzano è scontro aperto, via twitter, fra il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera con il primo che accusa la Regione di essersi chiamata fuori, e il secondo che rivendica di averla chiesta “personalmente», e il sindaco che torna a chiedergli conto di “richieste ufficiali». Leggi su ecodibergamo

Sull’istituzione della zona rossa a Nembro ed Alzano è scontro aperto, via twitter, fra il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera con il primo che accu ...

