Lovren, da una vittoria ad un’altra: debutto con lo Zenit e primo titolo (Di sabato 8 agosto 2020) Non poteva sperare in un debutto migliore Dejan Lovren con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Il difensore si è appena trasferito in Russia dal Liverpool e ha già vinto un titolo. Dopo la Premier League con il Liverpool, ecco la Supercoppa russa.Lovren: titolare e vincentecaption id="attachment 1003785" align="alignnone" width="472" Lovren (instagram)/captionSubito titolare e subito vincente. Lovren non poteva sognare esordio migliore con la maglia dello Zenit. Supercoppa di Russia vinta e primo trofeo per lui messo in bacheca (tre in stagione per il club). Parlando a Match Tv, il difensore ha commentato le sue sensazioni dell'esordio: "Il debutto non poteva essere migliore! Sono solo da una settimana ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Lovren, da una vittoria ad un'altra: debutto con lo Zenit e primo titolo - - bruttapas : @Torrenapoli1 ora il campo si restringe al Liverpool che ha perso Lovren, al Psg con soli due centrali, difficile l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lovren una Lovren, da una vittoria ad un’altra: debutto con lo Zenit e primo titolo ItaSportPress Inter e Milan, UFFICIALE: Dzyuba rinnova | Confermate anticipazioni CM.IT

Dopo l’acquisto di Dejan Lovren dal Liverpool, lo Zenit San Pietroburgo ha annunciato ... L’attaccante russo ha prolungato il proprio contratto per due stagioni, con opzione per una terza stagione.

Dejan Lovren lascia il Liverpool e passa allo Zenit, che piazza un colpo di mercato

Il Liverpool ha ceduto Dejan Lovren, uno dei calciatori che ha contribuito ai successi dell’era Klopp. Il difensore croato, che spesso è stato vicino in passato a club di Serie A, e che è stato saluta ...

Dopo l’acquisto di Dejan Lovren dal Liverpool, lo Zenit San Pietroburgo ha annunciato ... L’attaccante russo ha prolungato il proprio contratto per due stagioni, con opzione per una terza stagione.Il Liverpool ha ceduto Dejan Lovren, uno dei calciatori che ha contribuito ai successi dell’era Klopp. Il difensore croato, che spesso è stato vicino in passato a club di Serie A, e che è stato saluta ...