‘L’Isola dei Famosi’, ex tronista rivela: “Dovevo partecipare al posto di Jeremias Rodriguez, ma poi è successo che…” (Di sabato 8 agosto 2020) Abbiamo conosciuto Luca Dorigo negli studi di Uomini e Donne in veste di tronista per ben tre volte e, ospite di Lorenzo Bosio per #TvLO la webtv senza filtri in diretta Instagram, ha esordito smentendo categoricamente i gossip che una decina di anni fa lo volevo vicino alla conduttrice Simona Ventura: Voci non vere hanno detto che ho avuto un flirt con Simona Ventura quando in realtà siamo molto amici, erano soltanto chiacchiere che mi avvicinavano a lei. … Nel nostro mondo bastava un abbraccio, un sorriso, un bacio dato più vicino alla bocca ed era già flirt, noi eravamo figli dei paparazzi. Per quanto riguarda invece la sua esperienza a Uomini e Donne, l’ex tronista ha avuto solo parole di stima e affetto per la padrona di casa Maria De Filippi che gli ha dato la possibilità di farsi ... Leggi su isaechia

