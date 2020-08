La Juve caccia Sarri, Emre Can e Mandzukic “approvano” [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) L’esonero di Maurizio Sarri ha scatenato reazioni diverse sui social. E anche due ex calciatori della Juve hanno voluto esprimere il loro parere favorevole per la decisione dei bianconeri. In particolare, si tratta di Emre Can e Mario Mandzukic. Il centrocampista tedesco, ceduto a gennaio al Borussia Dortmund a causa dello scarso minutaggio concessogli dal tecnico (che non lo inserì nemmeno in lista Champions), ha mostrato il suo apprezzamento, con un like al post tramite il quale il club ha ufficializzato la decisione su Instagram. Poco dopo lo ha seguito l’attaccante croato. E chissà che anche qualche attuale tesserato non abbia “gioito” dentro di sé per questa notizia. Panchina Juventus: “valutazioni in corso”, il borsino degli ... Leggi su calcioweb.eu

