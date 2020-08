Juventus, Dybala non cerca scuse: “Niente alibi, volevamo di più. L’assenza dei tifosi…” (Di sabato 8 agosto 2020) Giorni complicati per la Juventus.Non è bastata la vittoria del nono titolo consecutivo per salvare il bilancio dell'ultima stagione bianconera. La delusione dell'eliminazione dalla Champions per mano del Lione, sommatasi a quella della Coppa Italia, hanno costretto la dirigenza a delicate nonché importanti valutazioni per il futuro. Valutazioni culminate, proprio all'indomani del flop Champions, con l'esonero del tecnico Maurizio Sarri: ritenuto uno dei principali responsabili della disfatta europea della Juventus. Una stagione analizzata anche da Paulo Dybala che, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto esprimere il proprio rammarico per l'eliminazione dalla Champions dei bianconeri."Un anno diverso, strano, un anno difficile per tutti, non ci sono scuse o parole facili per le sconfitte, ma ... Leggi su mediagol

SerieA : Talento cristallino e leadership assoluta. Giocate determinanti per lo Scudetto della Juventus. @PauDybala_JR ?? ?… - pisto_gol : Nel dopo-EuropaLeague, un godibilissimo confronto Adani-Bergomi su Dybala, Sarri, Inter e Juventus. Perché le trasm… - DiMarzio : Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di #Dybala in vista di #JuveLyon ?? - Mediagol : #Juventus, Dybala non cerca scuse: 'Niente alibi, volevamo di più. L'assenza dei tifosi...' - Lightwondale_ : RT @xcamjs: Basta che non torni Allegri perché sinceramente la Juventus attuale non può proprio fare a meno di Dybala e questo è un dato og… -