Il marito scompare dopo 6 settimane di matrimonio: passano 70 anni e viene fuori che… (Di sabato 8 agosto 2020) Un amore grande, grandissimo che li ha condotti all’altare: Billie e Peggy erano perfetti insieme. Ma poi è successo qualcosa: dopo 6 settimane di matrimonio lui è sparito nel nulla. Peggy, rimasta senza marito, ha dovuto aspettare 70 anni per sapere che… Peggy sapeva fin dall’inizio che dietro la scomparsa del suo Billie si nascondeva una strana ambiguità. dopo appena 6 settimane di matrimonio il loro amore sembrava procedere a gonfie vele. Peggy era una giovane ragazza di 18 anni quando l’aveva incontrato, grazie a suo padre, presso la base aerea di Altus Oklahoma. Il padre di Peggy sapeva che il loro sarebbe stato un incontro speciale: sua figlia era l’unico meccanico donna nella ... Leggi su velvetgossip

