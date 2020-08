Formula 1 – Lando Norris, due miti come ispirazione: “Valentino Rossi idolo, Hamilton il mio esempio” (Di sabato 8 agosto 2020) “Possiamo dire che Valentino Rossi è un idolo, Hamilton un esempio ma anche un idolo“. Si ispira a due grandi del motorsport Lando Norris, giovane talento della McLaren che si è messo in mostra in questo inizio di stagione di Formula 1. Il pilota britannico, intervistato nello speciale di Sky Sport ‘Lando Land’, ha speso parole d’elogio per Lewis Hamilton, suo grande riferimento nel mondo delle 4 ruote: “ad Hamilton mi sono ispirato per tanti motivi, per quello che fa dentro e fuori dalla pista come leader. Le sue grandissime qualità di pilota e la sua etica del lavoro sono un esempio di cosa si può ottenere con il lavoro. Ma certo ... Leggi su sportfair

