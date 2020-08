Fiat 500e, in Francia se la fanno col retrofit. Costa meno, ma non è la stessa cosa (Di sabato 8 agosto 2020) “Spero che non compriate la 500 elettrica, perché ogni volta che ne vendo una perdo 14.000 dollari. Sono abbastanza onesto da ammetterlo”. In epoca di elettrificazione spinta, in cui l’auto alla spina è la bussola dell’industria automotive, le parole pronunciate nel 2014 dal compianto Sergio Marchionne appaiono distanti anni luce. Oggi scenario e prospettive sono completamente cambiate, tanto che a febbraio scorso Olivier François, il numero uno del marchio Fiat, dichiarava che l’ambizione del costruttore è di “guidare uno ad uno tutti gli appassionati della 500 verso l’elettrico puro”. Anche perché, nel frattempo, ha esordito una 500 nuova di zecca e… 100% elettrica. E François e il suo team di colletti bianchi devono convincere il pubblico che il nuovo Cinquino a batteria ... Leggi su ilfattoquotidiano

