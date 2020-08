Esonero Sarri, la Juventus ha deciso: atteso il comunicato (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus avrebbe deciso alla Continassa le sorti di Maurizio Sarri: atteso il comunicato ufficiale, Esonero certo per Gianluca Di Marzio. L’avventura alla Juventus di Maurizio Sarri, ex allenatore di Napoli e Chelsea, si sarebbe conclusa oggi. La notizia viene diffusa via Twitter dal blogger sportivo Gianluca Di Marzio. Leggi su viagginews

