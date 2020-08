Dopo quattro giorni di crescita calano i contagi in Italia, ma aumentano i decessi (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - Dopo quattro giorni consecutivi si arresta il trend di crescita dei casi totali di contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore, sono stati 347 (ieri 552) per un totale di 250.103 casi. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. In compenso aumenta il numero dei morti: 13 (ieri appena 3) per 35.203 vittime complessive da quando è iniziata la pandemia. I decessi si sono registrati in Veneto (5), Lombardia (3), Emilia Romagna (2), Liguria (1), Lazio (1) e Puglia (1). I guariti o i dimessi sono stati 305 (ieri erano 319) per un totale di 201.947 unità. I casi di infezione in corso sono 12.953 (+ 29, mentre ieri erano stati 230) e sono così suddivisi: 12.139 sono pazienti in isolamento domiciliare (ieri erano 12.103), 771 ... Leggi su agi

sofnotsofia : ciao raga mi vado a fare un riposino di tre orette anche quattro che sta notte non ho dormito bene<3 ci si vede dopo??? - trescogli : Tutti, uomini, donne e bambini, erano ignari di quello che pochi minuti dopo li avrebbe travolti. Intanto le SS ini… - onlytaehyg : + tre su quattro li ho lasciati io perché dopo un po' mi sento soffocare, li sento che mi pressano, figurarsi sposa… - nannowherex : @nefariousvera Cinque giorni fa è scomparsa una donna nel messinese dopo un incidente in auto. A quanto pare l'hann… - aidacomeseibeII : Quanto è brutto lavare i vetri dei balconi soprattutto per una persona come me alta 1,50m devo salire e scendere da… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo quattro A Caronia proseguono le ricerche del piccolo Gioele

AGI - È Viviana Parisi la donna trovata senza vita sabato pomeriggio nel bosco di Caronia (Messina) a circa 500 metri dal luogo dove era scomparsa. La fede nuziale che la donna portava al dito e gli a ...

Disastro a Beirut, una ciociara a capo della missione dei vigili del fuoco

È originaria di Ceccano la team leader del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del fuoco che da giovedì 6 agosto, due giorni dopo la tragica esplosione che ha distrutto ...

AGI - È Viviana Parisi la donna trovata senza vita sabato pomeriggio nel bosco di Caronia (Messina) a circa 500 metri dal luogo dove era scomparsa. La fede nuziale che la donna portava al dito e gli a ...È originaria di Ceccano la team leader del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del fuoco che da giovedì 6 agosto, due giorni dopo la tragica esplosione che ha distrutto ...