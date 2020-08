Decreto Agosto (Di sabato 8 agosto 2020) , Olanda mia non ti conosco – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #8Agosto #DecretoAgosto #bonus #rutte #olanda #frugali #governo #ICU #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : I dipendenti sono un valore per gli imprenditori. Nessuno ha interesse a licenziare una risorsa e per questo con il… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il decreto agosto ai raggi X. Follia sulle casalinghe, propaganda sul Sud, pasticcio sui… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. I verbali del Cts. Caos trasporti. I… - ilfendente : Decreto agosto, tutto sulla proroga delle scadenze fiscali - fattoquotidiano : Decreto agosto, Franceschini: ”Intervento imponente per turismo e cultura, vale oltre 3 miliardi” -