Decontribuzione per i lavoratori del Sud, Provenzano scommette sul via libera Ue a finanziare gli sgravi con il Recovery fund (Di sabato 8 agosto 2020) E’ la principale novità spuntata nella versione finale del decreto Agosto, approvata con la formula “salvo intese tecniche” dal consiglio dei ministri. Nella terza manovra per la ripresa post Covid, che vale 25 miliardi di euro portando a 100 miliardi il totale delle risorse messe in campo, c’è la cosiddetta fiscalità di vantaggio per il Sud. Nella forma di uno sconto del 30% sui contributi previdenziali concesso alle aziende del Mezzogiorno per i lavoratori dipendenti. Lo sgravio però è finanziato solo per il trimestre ottobre-dicembre. Per confermarlo anche negli anni successivi – in caso contrario l’intervento sarebbe evidentemente inefficace – il ministro del Sud Peppe Provenzano spera nel via libera della Ue a utilizzare le risorse del ... Leggi su ilfattoquotidiano

