Cattolica, ragazza di 19 anni violentata in spiaggia: soccorsa mentre camminava nuda (Di sabato 8 agosto 2020) Presunta violenza sessuale su una ragazza di 19 anni in vacanza con i famigliari a Cattolica, ritrovata nuda e in stato confusionale in spiaggia. La giovane è stata soccorsa da una coppia di Rimini alle 4.30 di notte. La diciannovenne era sotto choc e affermava di sentire dei dolori. Secondo il suo racconto, aveva passato … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

