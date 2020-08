Blomstedt, la gioia di dirigere a 93 anni (molto ben suonati) - (Di sabato 8 agosto 2020) Piera Anna Franini La grande bacchetta sfida il Covid e apre il Festival di Lucerna. Una vita mitica, da Bernstein al lockdown Venerdì 14 agosto sarà Herbert Blomstedt, 93 anni appena compiuti, a inaugurare il Festival di Lucerna dirigendone l'orchestra con Martha Argerich al pianoforte. Replica l'indomani benché sia sabato: giorno di riposo per chi - come lui - appartiene alla Chiesa Avventista del Settimo giorno, «suoniamo quel che si è già imparato, il che vuol dire che non proviamo ma eseguiamo direttamente: una benedizione per tutti noi», spiega lasciando intendere qualcosa della sua filosofia di vita. Blomstedt è il più longevo dei direttori d'orchestra di serie A. In pieno lockdown, ha firmato un contratto discografico per incidere la Nona Sinfonia di ... Leggi su ilgiornale

