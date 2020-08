Beatrice di York festeggia i suoi 32 anni con una seconda luna di miele in Africa (Di sabato 8 agosto 2020) I 32 anni di Beatrice di York sfoglia la gallery Nelle prossime settimane, Beatrice di York non vorrà preoccuparsi più di tanto dei problemi e del forte imbarazzo che, tra scandalo Epstein, Megxit e Covid-19, hanno travolto la sua famiglia. Il fatto è che, dopo mesi di incertezze, rinvii e compromessi, sciagure e calamità, le sue nozze improvvise, lo scorso 17 luglio, sembrano aver rivitalizzato la principessa. E dopo essersi accontentata di una cerimonia ben più intima di quanto avesse pianificato in ... Leggi su iodonna

