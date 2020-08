Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali (Di sabato 8 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida di questa sera tra Barcellona-Napoli. Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso Foto: twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

