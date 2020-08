Appello ai costituzionalisti (Di sabato 8 agosto 2020) L’intimazione a parlare è altrettanto dispotica dell’intimazione al silenzio, e ognuno dei numerosi “costituzionalisti del no”, impegnati quattro anni fa nel contrasto alla riforma di Matteo Renzi (molti dei quali impegnati dieci anni prima nel contrasto alla riforma di Silvio Berlusconi) hanno pieno diritto alla riservatezza cui si sono dedicati davanti alla riduzione dei parlamentari votata dall’attuale maggioranza. Non mi piace chi, con una nota di disprezzo, chiede loro conto dell’inatteso disinteresse. E tuttavia, a poco più di un mese dal referendum che confermerà o no il cambio della Costituzione, ci sono alcune domande a cui la politica non dà risposta, cocciutamente, e su cui i “costituzionalisti del no”, da Gustavo Zagrebelsky in giù, potrebbero dare risposta. ... Leggi su huffingtonpost

