Aggressione a parroco, collaboratore e Carabinieri: arrestato 48enne caudino (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBonea (Bn) – Aggredisce il parroco, collaboratore e Carabinieri: arrestato. I militari della Compagnia di Montesarchio hanno proceduto all’arresto di un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che nella serata di ieri si è reso protagonista di ripetute aggressioni ai danni sia del sacerdote che delle forze ordine. Tutto è cominciato quando l’uomo, penetrato nella parrocchia di Bonea, per ragioni in corso d’accertamento, ha dapprima aggredito il parroco e poi subito dopo colpito un collaboratore di quest’ultimo, che si trovava anche lui in canonica ed ha cercato di difendere il prete. Quando alla fine il sacerdote è riuscito a chieder aiuto per telefono ai ... Leggi su anteprima24

Dopo gli episodi di assurda violenza che si sono verificati negli ultimi giorni, culminati con la vile aggressione in pieno stile camorristico ai danni di un carabiniere, la Castellammare onesta ha de ...

Oltre all’arcivescovo della diocesi Sorrento-Castellammare ed a diversi parroci della città ... con valori sani ed i cui cittadini non sono quelli protagonisti della vile aggressione al carabiniere ...

Dopo gli episodi di assurda violenza che si sono verificati negli ultimi giorni, culminati con la vile aggressione in pieno stile camorristico ai danni di un carabiniere, la Castellammare onesta ha de ...Oltre all'arcivescovo della diocesi Sorrento-Castellammare ed a diversi parroci della città ... con valori sani ed i cui cittadini non sono quelli protagonisti della vile aggressione al carabiniere ...