Zidane: “Sarà una finale, cercheremo di fare una gran partita” – VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto alla vigilia del match contro il Manchester City. Ecco le sue dichiarazioni Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto alla vigilia del match contro il Manchester City. Ecco le sue dichiarazioni: «Ci stiamo preparando ad affrontare questa sfida di ritorno. Siamo consapevoli dello svantaggio dovuto alla gara d’andata. Noi siamo comunque concentrati e sappiamo che domani sarà un’altra finale. Sarà la seconda partita di questo turno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

