Viviana Parisi sparita col figlio, i familiari: “Non è stata rapita” (Di venerdì 7 agosto 2020) La vicenda di Viviana Parisi sparita col figlio Gioele dopo un piccolo incidente stradale, i familiari sono sicuri: “Non è stata rapita”. Viviana Parisi e il figlio Gioele non sarebbero stati rapiti, ma siamo di fronte a un caso di allontanamento volontario, che potrebbe essere legato a una forma di depressione da parte della donna. … L'articolo Viviana Parisi sparita col figlio, i familiari: “Non è stata rapita” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

