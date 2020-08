Vigilia di Barcellona-Napoli, Gattuso: “Se Insigne non è al 100% non gioca” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBarcellona – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla Vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou. Ecco le sue parole: Barcellona – “Conosciamo le qualità del Barcellona dobbiamo fare una grande partita per uscire dal campo con un risultato positivo”. Condizione Insigne – “Lorenzo si è allenato con la squadra, se domani sarà al 100% della condizione scenderà in campo”. Partita – “Ultimamente abbiamo praticato uno sport diverso dal calcio. Abbiamo faticato molto in questo periodo, non so chi è più avvantaggiato tra noi e il ... Leggi su anteprima24

