Verbali Cts, divulgata solo una minima parte: su Alzano lombardo e Nembro serve ancora chiarezza (Di venerdì 7 agosto 2020) Lo stralcio del verbale sulla riunione del Comitato tecnico scientifico del 3 marzo a proposito della “zona rossa” mai istituita ad Alzano lombardo e Nembro, pubblicato oggi dall’Eco di Bergamo dopo l’accesso agli atti del consigliere regionale Niccolò Carretta, risponde solo in parte agli interrogativi che l’inchiesta di TPI ha sollevato riguardo all’operato del governo e della Regione Lombardia sui giorni cruciali per il focolaio di Covid-19 in Val Seriana. Quel verbale, il cui contenuto era già stato anticipato dal Corriere della Sera lo scorso giugno, riflette quanto confermato a TPI il 26 marzo da Agostino Miozzo, membro del Cts, a margine della conferenza stampa nella sede della Protezione Civile a Roma: cioè che il comitato aveva letto ... Leggi su tpi

