Tragedia in India, aereo esce di pista a Calcutta e si spezza in due (VIDEO) (Di venerdì 7 agosto 2020) aereo esce di pista a Calcutta e si spezza in due. Il bilancio è ancora da confermare. Calcutta (India) – aereo esce di pista a Calcutta e si spezza in due. La Tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 7 agosto 2020 con il Boeing 737-800, proveniente da Dubai, che è atterrato su una strada che costeggia l’aeroporto. I media locali parlano di almeno due morti e 35 feriti, ma non c’è nessuna conferma ufficiale. A bordo del velivolo c’erano 191, tra cui 10 bambini. Big plane crash. 2 pieces of 191 passengers caused by #AirIndia aircraft slipping (IX1344) #Kerala ... Leggi su newsmondo

