Stadio Collana, entro fine mese la Regione nominerà un commissario (Di venerdì 7 agosto 2020) Non c’è pace per lo Stadio Collana. La Regione ha deciso con una delibera di procedere alla nomina di un commissario ad acta per verificare tutte le procedure di controllo e sorveglianza relative all’impianto. Nomina che sarà effettuata da De Luca entro la fine del mese, scrive Repubblica Napoli. “Un atto dovuto, filtra da Santa Lucia, al termine di un lungo iter interno per risolvere i ritardi e velocizzare i lavori dello storico Stadio, attualmente fermo alla ristrutturazione dello scorso dicembre. Sono attive soltanto le palestre di via Ribera e la pista d’atletica. Tutto fermo per quanto riguarda la piscina di via Rossini, le palestre e la tribuna di vico Acitillo, la tribuna con spogliatoi di piazza Quattro ... Leggi su ilnapolista

La Regione Campania nominerà un commissario ad acta che dovrà vigilare sulla legittimità delle procedure e sull'applicazione del contratto per quanto riguarda lo stadio Collana. “Dopo anni di battagli ...

